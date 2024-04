Governo do Rio entrega primeiro lote do cartão Recomeçar em Caxias - Divulgação

Governo do Rio entrega primeiro lote do cartão Recomeçar em CaxiasDivulgação

Publicado 10/04/2024 11:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, comunica que as entregas do Cartão Recomeçar prosseguem nos dia 10/04 e 11/04 (quarta-feira e quinta-feira), das 9h às 16h, no Restaurante do Povo, localizado na Rua Frei Fidélis, nº 501.

O cartão só pode ser retirado mediante apresentação de documento original com foto e cópia do mesmo, além de CPF e comprovante de residência.

Confira se o seu nome está na lista através do link

Caso tenha perdido o prazo da retirada, é necessário aguardar nova listagem para contemplados que não retiraram seus cartões.