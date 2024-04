Orkestra Popular Barracão abre turnê gratuita no Sesc de Caxias - Lauane Garcez/Divulgação

Orkestra Popular Barracão abre turnê gratuita no Sesc de CaxiasLauane Garcez/Divulgação

Publicado 08/04/2024 23:13

Duque de Caxias - "Xirê", show inédito da Orkestra Popular Barracão, dá início à sua turnê de lançamento na unidade do Sesc Duque de Caxias, no próximo dia 12 de abril, às 15h, com entrada franca. O nome de origem Yorubá, idioma utilizado em ritos religiosos afro-brasileiros, ''xirê'' é traduzido para o português como ''roda'' - utilizada para evocar os Orixás durante as celebrações nas Casas de Axé de diferentes tradições.

O espetáculo desmistifica a idealização da musicalidade produzida na periferia, difundindo diferentes gêneros musicais como: cantigas de Candomblé, funk, jazz, afrobeat, rock e reggae. A estrutura do repertório traz o referencial e a releitura de um ''xirê'', onde são cantadas as cantigas de candomblé que cultuam todos os orixás seguindo uma hierarquia, começando por Exu e por último Oxalá. Suas inspirações musicais são das mais variadas e seguem no mesmo estilo de Jorge Amorim, Serena Assumpção, Traditionnel e Pai Cido de Oxum, perpassando a trajetória individual e coletiva do grupo.



Para o idealizador da Orkestra Popular Barracão, Victor Bruno, o resultado final é um verdadeiro agradecimento à espiritualidade e fruto de muito trabalho.

''Essa sequência de shows tem nos levado à evolução para o nosso novo formato, de orquestra mesmo, só que sem uma condução específica para dar uma autonomia maior ao grupo. Aliás, acho que é para onde estamos caminhando, cada vez mais temos nos planejado melhor, trabalhado melhor, a equipe tem crescido e estamos colhendo juntos os frutos de toda essa dedicação que vem desde 2017. Temos estreitado ainda mais nossa conexão musical às sonoridades diretamente ligadas às religiões de matrizes africanas por conta das nossas próprias experiências pessoais, enquanto indivíduos que vivem o dia a dia do candomblé, em uma região de periferia como a Baixada''.



A perspectiva dramatúrgica sonora também contribui com a necessidade de trazer à tona uma reflexão acerca de discussões antirracistas, abrindo espaço para compositores da Baixada Fluminense com o de protagonismo artístico, colaborando para criação de novas políticas públicas e jurisprudências de incentivo a outros grupos, músicos e compositores residentes da região, de outras favelas e periferias do país. O setlist do projeto "XIRÊ” apresenta um trabalho 100% autoral com classificação livre e duração de 90 minutos. O espetáculo foi contemplado pelo edital Baixada em Foco - Sesc 2024.



Serviço:



Xirê - Orkestra Popular Barracão | GRÁTIS



12 de Abril (SEX), às 15h

* Unidade Sesc Duque de Caxias - Rua General Argolo, 47 - Centro, Duque de Caxias - RJ