Caxias Shopping faz campanha sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)Divulgação

Publicado 10/04/2024 11:34

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, empreendimento administrado pela ALLOS, participa da campanha Abril Azul com o lançamento da cartilha “Inclusão: palavra que toca o coração”, elaborada para dar visibilidade a pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A campanha tem o objetivo de ajudar no combate a estereótipos e promover uma reflexão consciente, empática, sobre a diversidade das pessoas com esse transtorno -, que pode se manifestar em diferentes níveis, desde formas mais leves a mais severas.



A cartilha apresenta os personagens Theo e Jade, inspirados em crianças com TEA. O material ilustra uma história de inclusão passada em um shopping, evidenciando o quanto o acolhimento é essencial na busca pela igualdade. A ação convida o público a olhar as singularidades de cada pessoa com compreensão e respeito.



A cartilha está disponível gratuitamente no Espaço Cliente e também será distribuída ao público durante a programação especial, além disso, pode ser acessada através de download no site do Caxias Shopping. Entre os serviços oferecidos pelo shopping está o empréstimo de abafadores de ruído, cordões de identificação para pessoas com deficiências ocultas e vagas destacadas no estacionamento da portaria principal.



O Caxias Shopping, em parceria com a Criar Recriar, traz uma programação especial com oficinas gratuitas e lúdicas nos dias 13 e 14, no Ateliarte, espaço localizado em frente à loja South. Para participar das atividades é necessário realizar a inscrição através do site do shopping. As vagas são limitadas.



No sábado (13), das 14h às 17h, haverá roda de conversa com as famílias e atividade dentista inclusivo para os adultos. Das 15h às 17h, oficina lúdica para as crianças com personagens vivos e atividade de jiu jitsu. O Cine Araújo realizará as 13h, mais uma edição da Sessão Azul com o filme Kung Fu Panda, que será transmitido em um ambiente adaptado, com meia luz, som mais baixo e capacidade reduzida de público. Os valores podem ser consultados no site do cinema.



No domingo (14), das 15h às 17h, os visitantes podem participar da oficina de material adaptado e sensorial e da oficina de diversão inclusiva para crianças.



Outro grande destaque do evento é a exposição “50 Tons de Azul” com esculturas e quadros criados por artistas autistas. A mostra também estará localizada no Ateliarte e poderá ser visitada até o dia 28/04.



Serviço:



Abril Azul – Caxias Shopping



Programação:



Dia 13/04



12h30 – Sessão Azul Kung Fu Panda – Cine Araújo



14h às 17h – Roda de Conversa e Atividade Dentista Inclusivo



15h às 17h – Oficina Lúdica+ Infantil e Atividade de Jiu Jitsu Inclusivo



Dia: 14/04



15h às 17h - Oficina de Material Adaptado e Sensorial e Oficina Diversão Inclusiva para Crianças







Exposição 50 Tons de Azul



Data:até 28/04



Local: Ateliarte