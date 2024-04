Governo do Rio entrega primeiro lote do cartão Recomeçar em Caxias - Divulgação

Publicado 11/04/2024 19:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que as entregas vão acontecer nos dias 12, 15, 16 e 18 de abril, das 9h às 16h, no Restaurante do Povo, no centro de Duque de Caxias. Verifique na listagem em qual dessas datas seu nome aparece e compareça para retirar o cartão.

Para fazer a retirada do cartão, é necessário apresentar documento com foto (original e cópia), CPF e comprovante de residência.

Confira se o seu nome está na lista através do link abaixo:

CARTÃO RECOMEÇAR DIA12 DE ABRIL

https://drive.google.com/file/d/1fH1PbVGTYTJwU_nNnJrKR-UME_Y41Qny/view

CARTÃO RECOMEÇAR DIA 15 DE ABRIL

https://drive.google.com/file/d/1rZeCvALf7zuJBZWRv3HTvo6ycccNii-Y/view

CARTÃO RECOMEÇAR DIA 16 DE ABRIL

https://drive.google.com/file/d/19i9Gccqk6mO8nhRS2uGIWNKtDqwvU53w/view

CARTÃO RECOMEÇAR DIA 18 DE ABRIL

https://drive.google.com/file/d/1W2VipNMgc7sh2Hlklu3dBcknMYhCUJ1L/view