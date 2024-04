Nova creche em Jardim Primavera vai atender 160 crianças - Divulgação

Publicado 11/04/2024 19:11

Duque de Caxias - A creche que a Prefeitura de Duque de Caxias está construindo no bairro Jardim Primavera, no segundo distrito, vai atender 160 crianças de zero a cinco anos. Localizada na Rua Professor Hélio Rangel, a nova unidade conta com lactário, espaço para amamentação, playground, área com jardim e horta, refeitório, fraldários e banheiros infantis com acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outras instalações.

A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, vem investindo recursos na construção de escolas e creches nos quatro distritos, visando o desenvolvimento das crianças, além de proporcionar ambientes seguros para os alunos em várias regiões. Os projetos são desenvolvidos em parceria com o governo do estado.

A creche de Jardim Primavera vai ajudar moradores da região que precisam trabalhar para o sustento da família. Eles poderão trabalhar tranquilos, sabendo que seus filhos estarão seguros, bem alimentados, desenvolvendo aspectos importantes nessa fase inicial, e primordial, para a vida.