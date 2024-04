Caxias realiza aula inaugural do curso de formação em segurança alimentar - Divulgação

Caxias realiza aula inaugural do curso de formação em segurança alimentarDivulgação

Publicado 11/04/2024 19:16

Duque de Caxias - A última quarta-feira (10/04) ficou marcada pelo importante passo na busca pela garantia de alimentos seguros e saudáveis para os cidadãos. A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias - CAISAN-DC realizou, em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, o primeiro dia do curso de Formação em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de 2024, no auditório do CISPBAF, Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense.



Estiveram presentes no evento, Claudia Bocca - docente da UNIRIO, atualmente na Secretaria Nacional de SAN do Ministério do Desenvolvimento e Assistencia Social, Familia e Combate à Fome, Flávia Milagres- docente e chefe do Departamento de Nutrição em Saúde Pública da UNIRIO, Izabel Joia - coordenadora de projetos de SAN do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável-DESANS da PMDC, Vitor Hugo Miranda - Superintendente de SAN do Estado do RJ. Claudia Cruz - coordenadora de gestão do SISAN e da Superintendência de SAN do Estado do RJ e Alessandra Pereira - Diretora da Escola de Nutrição da UNIRIO.



O curso tem como objetivo geral introduzir os participantes na temática do direito humano à alimentação adequada e apresentar políticas, programas e ações de segurança alimentar e nutricional, a fim de fortalecer o diálogo sobre segurança alimentar e nutricional e articular os sistemas SUS, SUAS e SISAN. As aulas serão ministradas por docentes da Escola de Nutrição UNIRIO, Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional (NUSAN) e Programa de Pós-graduação em Segurança Alimentar e Nutricional (PPGSAN) e prosseguem nos dias 17/04, 08/05, 15/05 e 05/06.





De acordo com a presidente da CAISAN, Luciana Gomes, o evento, organizado em colaboração com a UNIRIO, visa ao alcance da Meta 1.7 do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 2º PLAMSAN-DC.

“O curso sobre segurança alimentar não é apenas um evento isolado, mas sim um passo crucial em direção a um futuro onde todos tenham acesso a alimentos seguros, saudáveis e nutritivos”, declarou Gomes.