Também foram encaminhadas indicações à Prefeitura solicitando serviços no município Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 11/04/2024 19:27

Duque de Caxias - Na última sessão plenária, os vereadores de Duque de Caxias aprovaram, por unanimidade, em primeiro e segundo turnos de discussão e votação, o Projeto de Lei nº 240/2023, de iniciativa da vereadora Delza de Oliveira (MDB), que trata da disponibilização de espaço e/ou mesas para atendimento prioritário a gestantes, lactantes, idosos, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficientes em lanchonetes, cafeterias e restaurantes situados no município.



Em seguida, a pedido do presidente em exercício, Claudio Thomaz (PRB), a vereadora Delza de Oliveira, exercendo a função de secretária da Mesa Diretora, fez a leitura dos projetos de Decretos Legislativos concedendo títulos, comendas e medalhas a pessoas que, por meio dos seus serviços, contribuem com o desenvolvimento da cidade. Os mesmos também foram aprovados em dois turnos de discussão e votação.



Indicações



Duas indicações foram lidas na sessão plenária e serão encaminhadas à Prefeitura para as devidas providências. O vereador Marquinho da Pipa (MDB) solicitou a revisão da iluminação pública com a troca de lâmpadas queimadas ao longo das ruas Epitácio Pessoa, Campos Sales, Graça Aranha, Mariano Belo e Nova Iguaçu, localizadas no bairro Vila Sapê.



Já para o vereador Michel Vila Nova (PDT), há necessidade de manutenção de sinal luminoso existente na avenida Governador Leonel de Moura Brizola, em frente à Praça do Relógio, no centro da cidade.



Educação



Na tribuna, o vereador Michel Vila Nova comentou a sua indicação referente a melhorias nas unidades de ensino da Rede Municipal. Ele enfatizou que o ambiente escolar confortável e seguro é essencial para o processo ensino-aprendizagem.



Desse modo, Michel apontou a necessidade de um estudo a fim de disponibilizar nas escolas municipais os softwares educacionais Jade EDU, Jade App e Jade Autism.

“Essas ferramentas didáticas e lúdicas são de grandes auxílios para os alunos com diversas dificuldades cognitivas, como o Transtorno do Espectro Autista, dislexia e Transtorno de Déficit de Atenção com Imperatividade. Através do uso desses softwares, poderemos proporcionar um ensino mais inclusivo e eficaz, atendendo as necessidades específicas de cada aluno, e garantindo um ambiente educacional mais acessível e acolhedor”, explicou ele.