Policiais recebem moções de aplausos e medalhas na Câmara de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 12/04/2024 18:20

Duque de Caxias - O reconhecimento do trabalho de quem prima pela segurança diária dos duquecaxienses foi o objetivo da homenagem realizada no dia 09/04, pelo vereador Junior Uios (MDB), no plenário da Câmara de Duque de Caxias. O anfitrião não economizou elogios aos profissionais.

“É uma justa homenagem. A maioria dos servidores, principalmente, da Polícia Militar, vivem sobre constante impacto de cobrança e de pressão todos os dias”, ressaltou Junior Uios.



Policial Militar, o vereador Beto Gabriel (SD), apontou a responsabilidade atribuída aos profissionais da segurança:

“O policial é para servir e proteger mesmo com o sacrifício da própria vida. Todos os segmentos da sociedade têm que estar unidos”.



Também policial militar, o vereador Moises Neguinho (PP), que é presidente da Comissão de Segurança da Câmara, enfatizou a importância das homenagens:

“Nada melhor do que o reconhecimento destes profissionais que vêm se desdobrando dia a dia. Duque de Caxias é um município com mais de um milhão de habitantes e a sociedade vê a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil como um escudo”.



Sete agraciados, entre, policiais civis, inspetores, comissários, oficiais de cartório, receberam moções de aplausos e medalhas Bravura Duquecaxiense. O comissário de polícia I, Sérgio Gonçalves Pinto, resumiu a homenagem.

“É uma forma de agraciar todo o nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui, no município de Duque de Caxias.



Para o inspetor da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, Leonardo Vaz Melo Rozentul, o momento foi de agradecimento. O inspetor, Christian Camara de Moura, complementou a fala de Leonardo.

“É um trabalho árduo, muitas vezes não reconhecido. Ser valorizado pela Casa, pelo vereador Junior, é assim, uma honra. Saber que o que nós desempenhamos no dia a dia está sendo visto”.



O oficial de cartório policial, Marcello de Melo, enalteceu o Legislativo pelo respeito às instituições de segurança. Para o investigador Leonardo Rodrigues é um orgulho receber a moção das mãos do vereador Junior Uios pelos seus trabalhos em apoio à segurança no município.



O inspetor de polícia, Vitor Joppert Gomes da Silva, também fez um agradecimento especial. Compondo a mesa, o diretor do Posto Regional de Polícia Técnica-Científica (PRPTC), Dr. Tomilis Ribeiro, elogiou a visão do vereador Junior Uios de homenagear os policiais.

“Acho muito importante estas iniciativas porque o trabalho policial, muitas das vezes, fica na sombra. As pessoas não veem e o policial não sente que o trabalho que ele está realizando faz alguma diferença”.



Representando Dr. André Leiras, delegado da 59ª Delegacia de Polícia, o delegado substituto, Alan Berg, também se fez presente à mesa.



O secretário municipal de Segurança Pública, Dr. Diego Berg, destacou a importância da pasta e da união de forças com os diversos setores da sociedade para o combate à criminalidade. Representando o coronel Eric, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, Major Caldas, ressaltou as ações da corporação mesmo diante das adversidades.



Em cada entrega de moções e medalhas, os homenageados falaram brevemente dos seus desafios e das suas conquistas, sempre ressaltando a importância do apoio da Casa Legislativa e, em especial, do autor das comendas.



“Nós vereadores, também, sempre atuando em conjunto com as forças, as instituições de segurança buscando produzir, auxiliar e produzir soluções para trazer a sensação de segurança para a nossa população sempre”, finalizou o vereador Junior Uios.