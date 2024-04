Trem da SuperVia - Rodrigo Soares Pires/Divulgação

Publicado 12/04/2024 19:07

Duque de Caxias - De acordo com a SuperVia, o ramal Saracuruna, que liga o Centro do Rio a Duque de Caxias, tem apresentado um aumento de passageiros ao longo do ano, e especialmente há um mês, quando a concessionária implementou um robusto plano de segurança, que inclui drones e parcerias. Além disso, a SuperVia fez melhorias estruturais que possibilitaram a inauguração de uma nova grade horária. Comparando a primeira semana de março com a primeira de abril, o acréscimo de usuários no ramal foi de 19% (de 29.716 para 35.301 pessoas).

Com um investimento da ordem de R$ 5 milhões, a concessionária implementou um projeto-piloto contra furto de cabos e depredação do sistema, em parcerias estratégicas com o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e batalhões da PM que atuam no entorno da linha férrea, além de dialogar com os centros de comando e controle dos municípios servidos pelo ramal.

Entre as iniciativas no quesito segurança, houve a readequação do perfil dos vigilantes, visando a uma melhoria na entrega do serviço. Além disso, a empresa apostou em tecnologia, com o uso de sensores em instalações críticas, a melhoria do parque de câmeras de vigilância e o emprego de drones.

"Implantamos uma nova dinâmica de segurança em apoio à manutenção e à operação, para garantir a confiabilidade do sistema e melhorar a sensação de proteção para a sociedade. Quando mudamos o perfil dos agentes, seja por competência ou postura/forma de abordagem, aumentamos a sensação de segurança de forma imediata", afirma o gerente executivo de Segurança da concessionária, Marcus Almeida.

Operacional

Em três meses, a empresa investiu, ainda, R$ 7 milhões em recuperação do sistema de energia, da sinalização e de algumas composições. Com isso, foi possível remodelar a grade, oferecendo mais 50 mil assentos por dia e a redução dos intervalos de 20 para 15 minuto, além de oferecer 14 viagens diretas no ramal (sem troca de composição em Gramacho).

"Nossa meta foi recuperar ativos frequentemente fechados ou que vinham se deteriorando com o tempo. Com isso, na comparação com o segundo semestre de 2023, obtivemos um crescimento de cerca de 25%, enquanto os demais ramais cresceram entre 4 e 4,5%”, explica o gerente executivo de Planejamento Estratégico da SuperVia, Silmar Cavalieri.

Receita

Quando assumiu o cargo em fevereiro deste ano, o novo presidente da SuperVia, Flávio Vaz, se comprometeu a buscar caminhos para equilibrar as contas da empresa. Uma das formas de aumentar a receita é justamente resgatar os usuários que deixaram de utilizar o trem ao longo dos anos.

E considerando a crise que afeta o sistema ferroviário, a empresa solicitou, no último mês, que o governo do Estado tome as providências necessárias para a quitação dos valores devidos (R$ 257 milhões), dívida referente à diferença do valor da tarifa. Ao longo de dois anos (fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023), a SuperVia segurou o reajuste do preço da passagem autorizado pela Agetransp, com a garantia de que receberia do Estado essa diferença.

Números

· Comparação entre janeiro e março de 2024 (média mensal)

Subiu de 26.175 para 31.181 passageiros

· Comparação entre a primeira semana de março e a primeira semana de abril:

De 29.716 para 35.301 passageiros, ou seja, um aumento de 19%

· Total de passageiros dos últimos dias:

Dia 8/4: 34.018

Dia 9/4: 35.924

Dia 10/4: 37.123

· Investimentos em 2024

R$ 7 milhões na estrutura/parte operacional

R$ 5 milhões em segurança