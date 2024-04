Autoridades de segurança apresentam índices de violência no CISPBAF - Divulgação

Autoridades de segurança apresentam índices de violência no CISPBAFDivulgação

Publicado 16/04/2024 20:02

Duque de Caxias - Autoridades de segurança pública do estado se reuniram, na manhã desta terça-feira (16), na sede do CISPBAF - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, para apresentar um balanço e avaliar os índices de violência registrados na região. O evento aconteceu no auditório do Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense (CICC-BF) e contou com a presença de autoridades de segurança e de autoridades públicas, entre elas o prefeito Wilson Reis, presidente do CISPBAF, delegados de polícia e comandantes de batalhões.



Na ocasião, foram inauguradas as novas instalações do 3° DPA – Departamento de Polícia de Área da Polícia Civil, que vai funcionar no térreo da sede do CISPBAF, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n° 1189, no bairro 25 de Agosto. Também foram entregues duas viaturas para o patrulhamento preventivo e proteção ambiental da Guarda Municipal. O ex-prefeito Washington Reis, fundador do CISPBAF e secretário de estado de Transporte e Mobilidade Urbana, foi homenageado junto com o prefeito Wilson Reis e outras autoridades.

Autoridades de segurança apresentam índices de violência no CISPBAF Divulgação



O secretário municipal de Segurança e diretor operacional do CISPBAF, Dhiego Berg, destacou os avanços na área de segurança após a implantação do CISPBAF na Baixada Fluminense, principalmente em Duque de Caxias, onde foram instaladas 320 câmeras de monitoramento, sendo 135 com inteligência artificial. Ele também frisou que o trabalho integrado entre as forças de segurança e o monitoramento por câmeras possibilitou a prisão de criminosos que agiam em Duque de Caxias, em assaltos, furtos e roubos de cargas, entre outros delitos, atuando na solução de 134 inquéritos policiais nos últimos 12 meses.



A Polícia Rodoviária Federal foi representada pelo superintendente executivo Rafael Pinto Alvim, que destacou a importância do CISPBAF para a população da Baixada Fluminense, salientando que a troca de informações entre as instituições é fundamental para a redução dos índices de criminalidade. A Polícia Civil foi representada pelo diretor do 3° DPA, delegado Geraldo Assed, e a Polícia Militar pelo tenente-coronel André Ayres, subcomandante do 3º Comando de Policiamento de Área – CPA. O secretário municipal de Segurança e diretor operacional do CISPBAF, Dhiego Berg, destacou os avanços na área de segurança após a implantação do CISPBAF na Baixada Fluminense, principalmente em Duque de Caxias, onde foram instaladas 320, sendo 135 com inteligência artificial. Ele também frisou que o trabalho integrado entre as forças de segurança e o monitoramento por câmeras possibilitou a prisão de criminosos que agiam em Duque de Caxias, em assaltos, furtos e roubos de cargas, entre outros delitos, atuando na solução de 134 inquéritos policiais nos últimos 12 meses.A Polícia Rodoviária Federal foi representada pelo superintendente executivo Rafael Pinto Alvim, que destacou a importância do CISPBAF para a população da Baixada Fluminense, salientando que a troca de informações entre as instituições é fundamental para a redução dos índices de criminalidade. A Polícia Civil foi representada pelo diretor do 3° DPA, delegado Geraldo Assed, e a Polícia Militar pelo tenente-coronel André Ayres, subcomandante do 3º Comando de Policiamento de Área – CPA.