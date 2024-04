Prefeitura de Caxias começa entrega de kits do 'Pedal no Paraíso' - Divulgação

Prefeitura de Caxias começa entrega de kits do 'Pedal no Paraíso'Divulgação

Publicado 25/04/2024 19:12

Duque de Caxias - A terceira edição do Pedal no Paraíso, o maior passeio ciclístico gratuito do estado, acontece no município da Baixada Fluminense, no próximo dia 01/05, em Xerém. As inscrições ainda estão abertas. Os primeiros nove mil inscritos receberão os kits contendo camisa, squeeze e mochila, a partir desta sexta, 26/04, em dois pontos de distribuição.

Ao se inscrever, os participantes recebem algumas orientações por e-mail e também via whatsapp, no telefone cadastrado. Nessas mensagens há o número da inscrição e um link para a geração de um QR Code que devem ser apresentados no momento da retirada dos kits. Cada ciclista deverá retirar o seu kit de participação diretamente no Hotel Escola ou no Caxias Shopping. Quem não puder ir aos locais de entrega também poderá pedir a um portador. Nesse caso, a pessoa que vai buscar o kit de outro participante precisará apresentar o número de inscrição ou QR Code de quem irá representar.

Quem ainda quiser se inscrever pode acessar o site www.pedalnoparaiso.duquedecaxias.rj.gov.br .

Entrega dos kits:

????Hotel Escola de Duque de Caxias - Rua Doutor Sabino Árias, Xerém (em frente à Ciferal)

- 26/04 (6a feira) – das 9h às 16h

- 27/04 (sábado) – das 9h às 16h

- 28/04 (domingo) – das 9h às 12h

- 29/04 (2a feira) – das 9h às 16h

- 30/04 (3a feira) – das 9h às 16h

- 01/05 (4a feira)

????Caxias Shopping – Rodovia Washington Luiz, 2.895, Parque Duque, Duque de Caxias (1º piso)

- 26/04 (6a feira) – das 10h às 20h

- 27/04 (sábado) – das 10h às 20h

- 28/04 (domingo) – das 12h às 18h

- 29/04 (2a feira) – das 10h às 20h

- 30/04 (3a feira) – das 10h às 20h