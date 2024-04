Washington Reis e Flávio Bolsonaro costuram apoio do pastor Malafaia em eleição na Baixada - Divulgação

Publicado 25/04/2024 09:38

Duque de Caxias - Na montagem do jogo eleitoral deste ano, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com Washington Reis, secretário de estado de Transportes e cacique do MDB carioca, devem contar com a bênção do Pastor Silas Malafaia em uma indicação política.

A ideia seria indicar o primo do líder evangélico, Jamil Malafaia, como vice na chapa em São João de Meriti, numa parceria com o Partido Liberal (PL), que terá o Deputado Estadual Valdecy da Saúde como candidato a prefeito.

A dobradinha entre Flávio Bolsonaro, representante da ala conservadora, e Washington Reis, com seu histórico no MDB, pode ser interpretada como uma tentativa de unir forças entre diferentes correntes políticas em busca de um objetivo comum. E a inserção de um nome ligado a Malafaia na equação poderia agregar ainda mais apoio.



A repercussão dessa manobra pode impactar não apenas a corrida eleitoral em São João de Meriti, mas também as alianças e estratégias políticas que estão sendo construídas visando as próximas eleições.