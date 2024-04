Prefeitura de Caxias anuncia construção de praça e entrega - Divulgação

Publicado 22/04/2024 20:12

Duque de Caxias - O terceiro distrito de Duque de Caxias vai ganhar mais uma área de lazer. O início das obras será anunciado nesta terça-feira (23), às 18h, pelo prefeito Wilson Reis, na Rua Mahatma Gandhi, no bairro Getúlio Cabral.

A prefeitura vai entregar também a ponte sobre o rio Sangra Macaco, que interliga as avenidas Che Guevara e Marcos Freire, beneficiando moradores dos bairros Santa Lúcia e Getúlio Cabral.

A nova praça vai ocupar uma área de mais de seis mil m2 e vai ganhar playground, academia da terceira idade, área de lazer e contemplação com espaços arborizados, além de iluminação de led. O espaço de lazer e entretenimento será construído pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, em parceria com o governo do estado. A ponte tem 8,20 metros de largura e 18 metros de comprimento.