Conselho de Saúde de Caxias vai realizar plenária de gestão de trabalho - Reprodução

Publicado 22/04/2024 19:50

Duque de Caxias - O Conselho Municipal de Saúde de Duque Caxias vai promover, no dia 04 de maio, a Plenária Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde de Duque de Caxias. O evento acontecerá, das 8h às 17h, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ – Campus Duque de Caxias – FEBF (Faculdade de Educação da Baixada Fluminense), localizada na Rua General Manoel Rabelo s/n., na Vila São Luís.

A Plenária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde terá como tema central “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer”. O objetivo é discutir a saúde do trabalhador, a educação permanente em saúde e a gestão de pessoas. As plenárias, que acontecem nos municípios por todo o país, são preparatórias para a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (CNGTES).

As inscrições e credenciamentos para a Plenária Municipal em Duque de Caxias, serão realizadas no próprio dia e local do evento, das 8h às 12h, ou até completar o número máximo de 100 (cem), participantes devidamente credenciados.

* PROGRAMAÇÃO

- Das 8h às 12h – Inscrições/Credenciamentos (até complementar o número máximo de 100 (cem) participantes)

- 9h – Mesa de Abertura

- Secretária Municipal de Saúde de Duque de Caxias: Srª Célia Serrano da Silva;

- Presidente do Conselho Municipal de Saúde: Sr. Vinícius Senos de Castro;

- Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro: Srª Daniele da Silva dos Santos Moretti;

- Coordenador do Fórum dos Conselhos Municipais de Saúde da Região Metropolitana I: Sr. Alecir de Jesus Nunes;

- Um (a) Conselheiro (a) representante do segmento Profissional de Saúde;

- Um (a) Conselheiro (a) representante do segmento Usuário.

- Das 9h15 às 10h – Palestra e Debate – Eixo 1: Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde

Palestrante: Sr. Iris da Conceição

Coordenadora: Srª. Maria da Glória F. dos Santos

- Das 10h às 10h45 – Palestra e Debate – Eixo 2: Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS: uma agenda estratégica para o futuro do Brasil.

Palestrante: Srª. Débora Lopes de Oliveira

Coordenador: Sr. Antonio Pereira dos Santos

- Das 10h45 às 11h30 – Palestra e Debate – Eixo 3: Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: a saúde da democracia para a democracia da saúde

Palestrante: Sr. Tony da Silva Ferreira

Coordenadora: Srª. Luciana Marina da Silva

- 12h – Almoço

- Das 13h30 às 15h30 – Oficinas:

*Oficina I – Eixo 1: Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde

Facilitadoras – Srª. Débora Lopes de Olviera e Srª. Marcia dos Santos Carvalho;

*Oficina II – Eixo 2: Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS: uma agenda estratégica para o futuro do Brasil

Facilitadoras: Srª. Maria da Glória Ferreira dos Santos e Srª Lúcia Regina Souza da Cruz

*Oficina III: Eixo 3 - Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: a saúde da democracia para a democracia da saúde

Facilitadores: Sr. Antônio Pereira dos Santos e Sr. Marcos Aurelio Cardoso Moraes

- Das 15h30 às 17h00 – Plenária Final e Eleição dos Delegados.