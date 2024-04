Vereadores ressaltam projetos na tribuna da Câmara de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores ressaltam projetos na tribuna da Câmara de Caxias Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 20/04/2024 16:21

Duque de Caxias - Os vereadores Michel Vila Nova (PDT) e Sandro Lelis (MDB) falaram, na tribuna da Câmara, sobre os seus projetos ligados à educação para Duque de Caxias. A criação de Centros de Conhecimento Comunitário em Comunidades Carentes foi a proposta de Michel.

“Esses centros visam disponibilizar, de forma gratuita, amplo acesso a livros, artigos, vídeos, documentos técnicos e outras ferramentas informativas e didáticas promovendo, assim, o aprendizado, o desenvolvimento pessoal e profissional e a troca de conhecimentos”.

Ele ainda continuou: “Os centros contribuem para fortalecer as habilidades cognitivas e o pensamento crítico das pessoas. Eles também podem ser locais de interação social e de construção de redes de apoio no bairro ou na comunidade”.Após ter sido lido, no Expediente do Dia, o Projeto de Lei de nº 283/2024, de sua autoria, o vereador Sandro Lelis fez alguns esclarecimentos. A proposta visa, cartunista, chargista e escritor mineiro, falecido no início desse mês, dando o seu nome à escola municipal a ser inaugurada na Avenida 31 de Março, no Parque Paulista, 3º Distrito.“Essa escola foi indicação nossa, no ano de 2020. E, neste sábado (20), será inaugurada uma linda escola que, antes, tinha o nome de Luiz Gama Borges, mas nós mudamos a pedido do sempre prefeito Washington Reis, e do prefeito Wilson Miguel, para Escola Municipal Ziraldo Alves Pinto”, ressaltou Sandro Lelis, explicando que o prédio antigo irá sediar uma creche, que também é fruto de sua indicação.Com relação à escola, Sandro Lelis deu mais detalhes: “vamos ter sala de recreação, 12 salas climatizadas e professores capacitados. É de suma importância uma escola bilíngue naquela região”.O vereador também informou que, em breve, será inaugurado o Posto de Saúde, no bairro Parque Equitativa. Outra indicação de sua autoria atendida pelo Executivo municipal.Ainda na sessão plenária de 18/04, a pedido do presidente Celso do Alba (União Brasil, o 1º secretário, Claudio Thomaz (PRD), fez a leitura das indicações dos vereadores, solicitando serviços à prefeitura.Obra de ampliação do Centro Especializado de Reabilitação (CER IV), localizado no bairro Sarapuí, no 1º Distrito, foi a sugestão do vereador Claudio Thomaz. O objetivo é atender o aumento da demanda na região.