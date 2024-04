'Pedal no Paraíso', em Caxias, já tem mais de nove mil inscritos - Divulgação

Publicado 17/04/2024 17:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está se preparando para mais uma edição do Pedal no Paraíso, o maior evento de ciclismo gratuito do Rio. O passeio é promovido pelo município, no dia do trabalhador (01/05), e chega à terceira edição quebrando mais um recorde. As inscrições ainda estão abertas e já ultrapassam a marca de nove mil participantes, entre atletas amadores e profissionais. A primeira edição do evento contou com cerca de dois mil ciclistas. A segunda, no ano passado, teve cinco mil.



Para este ano, a Prefeitura está organizando um grande esquema logístico para montagem e distribuição dos kits aos participantes. A montagem começa na próxima semana. A entrega dos kits, contendo camisa, squeeze e mochila, será feita no Hotel Escola de Duque de Caxias, em Xerém, dos dias 26 a 30/04 e no dia do passeio, antes da largada, nas primeiras horas da manhã. Os kits serão entregues aos primeiros nove mil inscritos. Os demais poderão participar do passeio e concorrer aos sorteios, mas não receberão os itens contidos nos kits.



Ao se inscrever, o participante recebe algumas orientações por e-mail e também via whatsapp, no telefone cadastrado. Nessas mensagens há o número da inscrição e um link para a geração de um QR Code que devem ser apresentados no momento da retirada dos kits. Cada ciclista deverá retirar o seu kit de participação diretamente no Hotel Escola ou pedir a um portador. Nesse caso, a pessoa que vai buscar o kit de outro participante precisará apresentar o número de inscrição ou QR Code de quem irá representar.



Além de estimular a prática esportiva, o Pedal no Paraíso também contará com um show e outras atrações gratuitas. Ao todo, serão 12 quilômetros de percurso. Durante o trajeto, pontos de hidratação e lanches serão disponibilizados para todos os participantes. A ação conta com uma vasta estrutura da Prefeitura de Duque de Caxias, com o apoio de uma grande equipe multidisciplinar, com posto médico, serviço de ambulâncias, bombeiros e policiamento, agentes de trânsito e mecânicos para auxílio aos ciclistas.



As inscrições são gratuitas e ainda podem ser feitas pela internet, no site www.pedalnoparaiso.duquedecaxias.rj.gov.br . A largada do passeio acontece em frente ao Hotel Escola de Duque de Caxias, no dia 01/05, às 8h, e o destino final será a Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país. Inaugurada pela Prefeitura, em parceria com os governos estadual e federal, a fazenda é um espaço acolhedor, de contemplação à natureza, contato com o meio ambiente e estímulo a uma vida mais saudável.



Entrega dos kits:

Local:

Hotel Escola de Duque de Caxias - Rua Doutor Sabino Árias, Xerém



Datas:

- 26/04 (6a feira) – das 9h às 16h

- 27/04 (sábado) – das 9h às 16h

- 28/04 (domingo) – das 9h às 12h

- 29/04 (2a feira) – das 9h às 16h

- 30/04 (3a feira) – das 9h às 16h

- 01/05 (4a feira) – 7h