Projeto EDUC promove Primeiro Encontro de Educadores Ambientais em CaxiasDivulgação

Publicado 18/04/2024 21:02

Duque de Caxias - Unir forças e saberes para continuar a transmitir conhecimentos sobre o meio ambiente para crianças e jovens é o objetivo do Primeiro Encontro de Educadores Ambientais, que será realizado no dia 8 de maio, das 8h às 12h, no auditório da Unigranrio, em Duque de Caxias. O evento, promovido pelo Projeto EDUC Fase II — desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental — contará com palestra, mesa redonda e o lançamento do caderno: ‘Natureza, Ciências e Brincadeiras: Atividades de Educação Ambiental para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental’. As inscrições são gratuitas.

O encontro pretende ser um espaço para a troca, escuta e aproximação entre os agentes que promovem a educação ambiental na região. Todos que tenham interesse pelo tema podem participar, em especial professores, educadores comunitários, mediadores e facilitadores em geral.

“Esse encontro surgiu da necessidade não apenas de apresentarmos a publicação, que nasceu da parceria entre o Projeto EDUC Fase II e educadores, mas também da importância de trazermos para a conversa outras pessoas que desejem promover a educação ambiental no município de Duque de Caxias, e mesmo em outros territórios da Baixada Fluminense. Será um espaço para conhecermos outros agentes, que atuam com o mesmo propósito, para que possamos seguir juntos nessa caminhada”, conta a coordenadora de Educação Ambiental do Projeto EDUC Fase II, Helensandra Costa.

O evento será aberto com uma palestra ministrada pelo presidente da ONG Guardiões do Mar, Pedro Belga, que falará sobre o engajamento comunitário, a construção de parcerias e o processo de formação de jovens para que possam atuar como protagonistas em prol da sustentabilidade.

Na mesa redonda, mediada pela pedagoga Drª Denise Ana A. dos Santos, os participantes contarão com apresentações de experiências e perspectivas sobre a educação ambiental no território de Duque de Caxias. Também participarão da mesa a coordenadora de Educação Ambiental do Projeto EDUC Fase II, Helensandra Costa; o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias Thiago da Costa Guimarães Tavares; a professora da Unigranrio Drª Márcia de Melo Dórea e o membro do grupo de estudos em Educação Ambiental Geasur Dr. Marcelo Aranda Stortti.

A publicação ‘Natureza, Ciências e Brincadeiras: Atividades de Educação Ambiental para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental’, que será distribuída aos participantes, tem como proposta sugerir, de forma descomplicada e, a partir de recursos acessíveis, algumas práticas de Educação Ambiental possíveis, seja no ambiente escolar ou em espaços não formais de ensino. O caderno, organizado pelas educadoras Helensandra Costa, Karen Loami, Mariana Menezes e Shirlei Barros, foi concebido durante as atividades de educação ambiental do Projeto EDUC Fase II realizadas em escolas municipais de Duque de Caxias.

Os interessados em participar do encontro podem se inscrever até 06 de maio por meio do link https://bit.ly/EAEDUC. As vagas são limitadas.