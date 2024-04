Ícone dos quadrinhos brasileiros, Ziraldo morreu neste sábado (6), aos 91 anos - Divulgação/Mundo Zira

Publicado 18/04/2024 20:33

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugura sábado (20), às 18h, no bairro Parque Paulista, no terceiro distrito, a segunda escola municipal bilingue, que se chamará Ziraldo Alves Pinto, em homenagem ao cartunista, escritor, jornalista, colunista e dramaturgo, falecido no dia 6 de abril, aos 91 anos.

A primeira escola municipal bilíngue foi inaugurada em abril do ano passado, no bairro Parque das Missões, no primeiro distrito.

A entrega será feita pelo prefeito Wilson Reis e pela secretária municipal de Educação, Iracema Medeiros da Costa Silva. Haverá também apresentação do grupo Chega Mais Pra Cristo. A nova unidade foi construída em parceria com o governo do estado, entre as ruas 29 de março e 31 de março, e ocupa uma área de 4.119,33 m². O prédio conta com 15 salas de aula para o ensino fundamental (sendo 12 salas de aula multiuso, 1 sala de leitura e 2 salas de informática), auditório com 120 lugares, pátio coberto, sanitários com acessibilidade, quadra poliesportiva e área de convivência, entre outras dependências.

O homenageado criou vários personagens como O Menino Maluquinho, a Turma do Pererê e o Bichinho da Maçã.

Outro cartunista falecido, também homenageado em Duque de Caxias, foi Henrique de Souza Filho, o Henfil, no Ciep Municipalizado 015, na Avenida 31 de Março. O Ciep Henfil fica na mesma região da nova escola que está sendo inaugurada pela prefeitura. Na unidade, que atende centenas de alunos, são desenvolvidos projetos literários e culturais