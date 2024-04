Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe evento de sustentabilidade - Divulgação

Publicado 17/04/2024 17:47

Duque de Caxias - Na terça-feira (16), o Teatro Municipal Raul Cortez, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de Caxias, recebeu o evento Glocal Regionais Rio, um dos maiores encontros de sustentabilidade do Brasil.



Esse é o primeiro dos nove encontros que a Glocal Rio vai fazer no estado para discutir, com líderes locais, os principais desafios do território para a construção do Pacto Glocal.

A programação do evento contou ainda com capacitação em Educação Ambiental, apresentações com artístas locais e da agenda com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que inclui erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, igualdade de gênero, indústria, inovação e infraestrutura, entre outras ações, para superar os desafios atuais e melhorar as condições de vida das pessoas e do mundo.



Entre os presentes estavam a Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, Simone Sangelis; o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Ricardo Torres; o Gestor de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Júlio Souza, e o advogado Paulo Protásio, que é Presidente da Cisbra (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil).

A Glocal Regionais Rio é uma realização da Dream Factory e recebe patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.