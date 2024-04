Teatro Firjan SESI Caxias está em cartaz com espetáculos adulto e infantil - Divulgação

Teatro Firjan SESI Caxias está em cartaz com espetáculos adulto e infantilDivulgação

Publicado 18/04/2024 21:00

Duque de Caxias - O Teatro Firjan SESI Caxias está em cartaz com atrações para os públicos adulto e infantil. Na programação desta sexta, 19/4, às 20h, está a apresentação do espetáculo inédito “Meu Corpo Está Aqui” e no sábado, 20/4, às 16h, a criançada poderá assistir a montagem ‘Pelos 4 Cantos do Mundo”. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro a preços populares, variando de R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia entrada) e R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).

Na sexta, 19, o público poderá conferir o espetáculo teatral baseado em experiências reais de pessoas com deficiência, vividas pelos próprios atores e atrizes PCDs: Bruno Ramos, Haonê Thinar, Juliana Caldas e Pedro Fernandes. Em cena, eles apresentam relatos de situações diversas sobre relacionamentos, corpos e desejos. Com texto e direção de Julia Spadaccini (PCD) e Clara Kutner, a montagem reúne depoimentos ficcionalizados, retratando o jogo entre as pulsões e os obstáculos nas descobertas de afeto e sexualidade em corpos PCDs.

O infantil “Pelos 4 Cantos do Mundo” toma conta do palco no sábado, 20, com as aventuras de uma menina refugiada, com andanças por diversas partes do mundo, desde a Síria, o país de origem, até o Brasil. No espetáculo, a menina é representada por uma boneca em tamanho natural, que após se perder do pai, é obrigada a deixar a terra natal, acuada pela guerra. Sem saber ao certo onde vai, parte em uma jornada que a leva aos mais longínquos recantos do planeta, conhecendo culturas distintas e aprendendo a lidar com os conflitos que surgem dessas diferenças.

O espetáculo é dirigido e concebido por Breno Sanches, que também atua ao lado de Hugo Souza e Marcio Newlands, narrando a história contada em meio à cenografia composta por balões de gás transformados ora em oceano mágico, ora em um balão exuberante que irá sobrevoar o céu azul. O projeto foi indicado em 3 categorias no 12º Prêmio Zilka Sallaberry de Teatro Infantil (2018), incluindo Melhor Espetáculo e em 2 categorias no Prêmio CBTIJ de Teatro para Crianças (2018) onde foi premiado como Melhor Trabalho de Formas Animadas.

Serviço:

19/04 (sexta) – 20h – Meu Corpo Está Aqui

20/04 (sábado) – 16h – Pelos 4 Cantos do Mundo