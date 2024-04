Escola em homenagem a Ziraldo é inaugurada em Caxias - Divulgação

Publicado 22/04/2024 19:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou, no último sábado (20), a Escola Municipal Bilíngue Ziraldo Alves Pinto. A Unidade Educacional, localizada na Rua 29 de Março, esquina com a Rua 31 de Março, no bairro Parque Paulista, homenageou o renomado autor e ilustrador brasileiro, falecido no dia 06/04, aos 91 anos.

Formado em direito, Ziraldo foi cartunista, chargista, escritor, dramaturgo, cronista, apresentador e humorista, entre outras atividades ao longo de mais de seis décadas de carreira. Ele também ficou conhecido por ser o pai da obra literária infanto juvenil “O Menino Maluquinho” e um dos fundadores do jornal “O Pasquim”, criado na época da Ditadura Militar com o objetivo de veicular a indignação social.



A nova unidade foi construída em parceria com o governo do estado e ocupa uma área de 4.119,33 m². O prédio conta com 15 salas de aula para o ensino fundamental (sendo 12 salas de aula multiuso, 1 sala de leitura e 2 salas de informática), auditório com 120 lugares, pátio coberto, sanitários com acessibilidade, quadra poliesportiva e área de convivência, entre outras dependências.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a escola atenderá 650 alunos, do Pré-Escolar ao 5º Ano de Escolaridade, além das Etapas lll e lV da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A unidade escolar promoverá o ensino bilíngue na Língua Inglesa.



Muito feliz com a nova escola e com a homenagem ao escritor, a secretária de Educação, Iracema Costa, enfatizou que Ziraldo inspirou a todos com histórias encantadoras e cheias de ensinamentos.

“Sabe a sensação de dever cumprido? Assim que me sinto quando entregamos mais uma unidade escolar com dignidade para nossos alunos, professores, funcionários e comunidade! Realmente podemos dizer: Tudo por eles e para eles! Gratidão a Deus e à união política que tem feito a diferença e que não irá parar”, declarou a gestora da Pasta.

Também muito satisfeito, o prefeito Wilson Reis parabenizou a todos pelo trabalho desenvolvido e pela sensibilidade em homenagear esse importante autor.

“Devo salientar que Ziraldo é um dos escritores mais queridos e a sua obra deixa um legado na cultura e na arte do Brasil”, finalizou o chefe do Executivo Municipal.