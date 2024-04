Caxias recebe palestra para a capacitação profissional no setor de Alimentos - Divulgação

Publicado 20/04/2024 16:28

Duque de Caxias - Boas práticas na panificação e confeitaria. Com essa temática o Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (Simapan) reuniu, em parceria com a Firjan Caxias e Região, empresários, microempreendedores e alunos da Firjan SENAI que estão prontos para entrar no mercado de trabalho. A iniciativa faz parte do Programa Firjan da Pequena Empresa (Firjan_PEQ), uma ação conjunta entre Firjan IEL e Sebrae Rio, que tem o objetivo de elevar a produtividade e a competitividade das indústrias fluminenses. Uma das ações desenvolvidas é a capacitação para gestores de micro e pequenas empresas do setor de Alimentos, Bebidas e Panificação.



O encontro buscou orientar os profissionais a terem conduta adequada na prática das atividades, com foco na oferta de produtos de qualidade e consequente, melhor desenvolvimento dos negócios.

“É cada vez maior a necessidade de oferecer mão de obra qualificada para esse mercado que vem crescendo e em contrapartida, é preciso que os empresários estejam preparados para valorizar os profissionais, com estrutura de trabalho adequada e reconhecimento”, destacou o presidente do Simapan, Henrique Seita.



E para falar de boas práticas no processo de produção, o sindicato contou com a participação da especialista técnica da Educação Profissional da Firjan SENAI, Priscila Rezende.

“Eventos como esse são muito importantes para que o empresário absorva mais conhecimento e siga práticas adequadas para o melhor desempenho no mercado, com mais qualidade e competividade”, enfatizou a especialista.



Durante a palestra foram destacadas medidas essenciais que precisam ser adotadas para a garantia da segurança alimentar, com a adoção de métodos de higiene, organização do local de manuseio dos alimentos, recebimento e armazenamento dos produtos, preparo do profissional, todos os processos que considerados essenciais para garantir mais qualidade e rentabilidade no ambiente de negócio.



Na ocasião, a equipe técnica da Firjan SENAI ainda apresentou cursos e serviços complementares que contribuem para o melhor desenvolvimento dos negócios. E entre os participantes, o ex-aluno e agora microempresário, Igor de Oliveira Ladislau, falou um pouco da sua experiência no mercado em que deixou de atuar de forma amadora e hoje, com mais especialização, já consegue ver os resultados com o crescimento do seu empreendimento.

“Estou conseguindo reformular a minha padaria, elaborar produtos diferenciados e principalmente, trabalhar com menos desperdício. Hoje consegui reduzir meus custos de produção e já tenho dois funcionários”, destacou Igor, que se formou no curso de panificação da Firjan SENAI há seis meses e já pensa em buscar novas especializações para ampliar seu negócio.