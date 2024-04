Prefeitura de Caxias anuncia canalização do Canal Dois Irmãos - Divulgação

Prefeitura de Caxias anuncia canalização do Canal Dois IrmãosDivulgação

Publicado 22/04/2024 19:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai anunciar, nesta quarta-feira (24), o início das obras de canalização do Canal Dois Irmãos, no bairro Parque Duque. As obras fazem parte do programa de combate às enchentes no município, serão realizadas com recursos estaduais e supervisionadas pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, órgão responsável pelo projeto.

O anúncio será feito pelo prefeito Wilson Reis, às 10h, na Rua Cardeal Arco Verde, em frente à Escola Municipal José de Souza Herdy, no bairro Parque Duque. Serão instalados 2.725 metros de galerias de concreto armado, abertas e fechadas, de 4.0 x 3.0 e de 2.50 x 2.50.

O programa de combate às enchentes no município continua com obras de macrodrenagem nos distritos. Com recursos estaduais, estão em andamento a canalização dos canais Calombé, Caboclo, das Velhas, Canaã, Gaspar Ventura e Rio Roncador, que cortam regiões afetadas com alagamentos nos períodos de chuva forte.

Durante todo o ano, o estado, através do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, e a prefeitura, com recursos próprios, promovem a limpeza dos leitos de rios e canais e desenvolvem ações de conscientização da população sobre a importância de não se jogar lixo nas margens de corpos hídricos.