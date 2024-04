Governo do Rio entrega primeiro lote do cartão Recomeçar em Caxias - Divulgação

Governo do Rio entrega primeiro lote do cartão Recomeçar em CaxiasDivulgação

Publicado 22/04/2024 19:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realiza, nesta quarta-feira (24/04), a segunda "repescagem" para retirada do Cartão Recomeçar. O cartão só poderá ser retirado mediante apresentação de documento original com foto e cópia do mesmo, além de CPF e comprovante de residência. A entrega acontece das 9h às 16h, no Restaurante do Povo, localizado na Rua Frei Fidélis, nº 501.