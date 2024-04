Blitz vai se apresentar na Praça do Pacificador, em Caxias - Divulgação

Publicado 22/04/2024 20:01

Duque de Caxias - Uma das bandas mais representativas da geração anos 80, a Blitz, se apresenta, no dia 30/04, a partir das 18h, no Teatro Raul Cortez, na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. O grupo está com uma nova série de shows, na “Turnê sem Fim”. No evento gratuito, em homenagem ao Dia do Trabalhador, a população poderá cantar sucessos como “A Dois Passos do Paraíso" e "Weekend".

A Blitz nasceu a partir do icônico grupo teatral "Asdrubal Trouxe o Trombone", sob a lona do Circo Voador, e foi a sensação do mercado fonográfico brasileiro nos anos 80. Em plena crise do setor, a banda atingiu a marca de 1,5 milhão de cópias vendidas com o compacto “Você não soube me amar”. Na sequência, lançou o primeiro LP “As Aventuras da Blitz”, com vendas mais impressionantes que as do compacto.

Recentemente, a Blitz realizou turnês passando por EUA, Europa e Japão. O último álbum do grupo concorreu ao Grammy latino em 2017. Já em 2020, a história da banda virou documentário: “Blitz – o Filme”, e foi exibido no Festival de Cinema do Rio. A formação atual da Blitz é composta por Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Alana Alberg (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Curne (backing vocal).