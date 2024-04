Pré-candidato a prefeito de Caxias, Netinho Reis participa de ato com Bolsonaro - Reprodução

Pré-candidato a prefeito de Caxias, Netinho Reis participa de ato com BolsonaroReprodução

Publicado 23/04/2024 11:46 | Atualizado 23/04/2024 14:18

Duque de Caxias - Pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, foi uma das novas lideranças da Baixada Fluminense a subir no carro de som no ato organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, na praia de Copacabana, no fim de semana. O jovem foi bastante aplaudido e compartilhou os momentos nas redes sociais. O sobrinho de Washington Reis ainda posou para fotos com o senador Flávio Bolsonaro e o governador Claudio Castro.

"Sonhamos com um Brasil e uma Duque de Caxias gigantes", escreveu Netinho, que é presidente municipal do MDB.

Pré-candidato a prefeito de Caxias, Netinho Reis participa de ato com Bolsonaro Reprodução

Em março, Netinho fez o lançamento da pré-candidatura na cidade. Netinho deve ter como vice Aline Ribeiro, mulher de Áureo Ribeiro.