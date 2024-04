Praça na Getúlio Cabral, em Caxias, vai ganhar campo de grama sintética - Divulgação

Publicado 24/04/2024 18:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inicia, nesta semana, as obras de construção da Praça da Área Comercial, no bairro Vila Getúlio Cabral, no segundo distrito. A pedido dos moradores do local, a Secretaria de Obras e Defesa Civil vai alterar o projeto inicial e construir um campo de futebol de grama sintética com iluminação especial para atividades noturnas. A boa notícia foi transmitida na noite de terça-feira (23), pelo prefeito Wilson Reis que, acompanhado de autoridades, inaugurou a ponte sobre o rio Sangra Macaco, que interliga as avenidas Che Guevara e Marcos Freire, beneficiando moradores dos bairros Santa Lúcia e Getúlio Cabral.

A prefeitura anunciou também a realização de obras de infraestrutura em diversas ruas da região, que já conta com vias asfaltadas e iluminação de led. No bairro Vila Getúlio Cabral e em localidades vizinhas foram instalados mais de 900 braços de luz com a iluminação especial que, além de mais econômica, proporciona mais segurança aos moradores. As obras começam no próximo mês.



Percorrendo as ruas do bairro Vila Getúlio Cabral com autoridades, entre elas o ex-prefeito e secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, o prefeito Wilson Reis recebeu o carinho dos moradores, principalmente de crianças e adolescentes da localidade que agradeceram pela construção da praça.



A nova área pública de lazer vai ocupar uma área de mais de seis mil m2 e vai ganhar playground, academia da terceira idade, área de contemplação com espaços arborizados, além de iluminação de led e campo de grama sintética. O espaço de entretenimento será construído pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, em parceria com o governo do estado.



