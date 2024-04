Caxias Shopping recebe evento Baixada em Foco, realizado pelo SESC RJ - Divulgação

Publicado 25/04/2024 19:40

Duque de Caxias - Nos dias 27 e 28 de abril, o Caxias Shopping se transformará em um palco vibrante para celebrar o Dia da Baixada, com o evento Baixada em Foco, realizado pelo SESC RJ. O evento tem como objetivo valorizar a Baixada Fluminense através de ações em diversas áreas: Assistência Social, Cultura, Educação, Lazer e Saúde. As atividades vão ocupar o estacionamento da portaria principal do shopping no próximo final de semana.

O evento, que ocorre das 10h às 18h, no sábado, e das 13h às 18h, no domingo, vai oferecer atrações gratuitas para todas as idades: desde pintura facial à Arena Gamer até palestras educativas e atividades esportivas.

Na área de lazer, crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, jogos eletrônicos e recreação esportiva, enquanto pautas importantes serão discutidas por profissionais capacitados em temas como Assistência Social, Direito da Mulher e Cidadania na Favela. Na área da Saúde, haverá orientações sobre cuidados com a pele, prevenção da dengue e apoio às famílias atípicas.

E mais: a programação cultural vai incluir apresentações musicais com o trio de forró "Azaração" e roda de samba com o grupo "Estilo X". Além disso, o evento conta com um Ponto de Leitura, espaço agradável e aconchegante para as famílias. Lá, será disponibilizado um acervo diversificado e divertido de HQs e Literatura Infanto-juvenil, além de Literatura de Cordel.

Haverá ainda oficina de passinho, bate-papos com influenciadores locais e palestras sobre a história e os pontos turísticos de Duque de Caxias. A DJ Alline Brandão será a responsável por animar ainda mais o final de semana.

A programação completa pode ser consultada no site oficial do Caxias Shopping.

SERVIÇO - Baixada em Foco – Caxias Shopping

Data: 27/04 (sábado) das 10h às 18h e 28/04 (domingo) das 13h às 18h

Local: Estacionamento da portaria principal do Caxias Shopping