Hospital de Saracuruna é destaque nacional na captação de órgãos

Publicado 27/09/2024 21:02

Duque de Caxias - A Cihdott - Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), tem sido referência, se mantendo no top 10 nacional em captação de órgãos. Desde sua instalação, a Cihdott do HMAPN tem obtido números significativos na taxa de autorização familiar para doação de órgãos, chegando a até 70% de efetividade. A nível estadual, o HMAPN fechou o ano de 2023 em primeiro lugar na captação de órgãos. No ano de 2024, até o momento, a unidade segue em primeiro lugar no ranking estadual. É importante destacar que os órgãos captados salvam vidas de receptores que aguardam na fila de transplante, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil.

Regulamentada pela Portaria nº 905/GM/MS, em 16 de agosto de 2000, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – Cihdott é composta de uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, e é obrigatória em hospitais públicos, privados e filantrópicos com mais de 80 leitos. A Comissão é um braço da Central Estadual de Transplante do Estado, que tem a sua base na unidade e é responsável por todos os casos de morte encefálica que podem possibilitar a doação de órgãos. Para que a doação aconteça, o paciente tem que estar em morte encefálica - quando o cérebro morre e os órgãos continuam funcionando. A partir de um único doador, até nove vidas podem ser salvas, e ainda melhorar a qualidade de vida de até 50 pessoas, através da doação de tecidos.



Seja um doador de órgãos

Para ser um doador é preciso conversar com a família sobre esse desejo e deixar claro que os familiares devem autorizar a doação de órgãos. Pela legislação brasileira, não há como garantir efetivamente a vontade do doador, mas, segundo o Ministério da Saúde, na maioria dos casos, quando a família tem conhecimento do desejo de doar do parente falecido, esse desejo é respeitado. A doação de órgãos é gratuita e não tem compensação financeira.

Campanha Setembro Verde em Duque de Caxias

Para dar visibilidade à campanha Setembro Verde em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Cihdott, promoveu nesta sexta-feira (27/09), atividades nos corredores do HMAPN, com a apresentação de mural, abordagem e conscientização de usuários e funcionários. À tarde, no auditório do HMAPN, foi realizado um evento com a presença de familiares de doadores de órgãos captados na unidade.

A Campanha Setembro Verde também será reforçada nas unidades de emergência e de pronto atendimento da rede municipal de saúde, orientando e conscientizando toda a comunidade sobre a importância da doação de órgãos.



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) fica no km 109 da Rodovia Washington Luiz, s/nº, em Jardim Primavera, Duque de Caxias.