Hospital do Coração é inaugurado em Duque de Caxias

Publicado 25/09/2024 21:51

Duque de Caxias - O primeiro hospital público de cardiologia da Baixada Fluminense, o Hospital Municipal do Coração São José, foi aberto, em Duque de Caxias. Localizado na Rua Nobre de Lacerda, Vila Flávia, no primeiro distrito, o HMCOR vai oferecer atendimento de alta complexidade em cardiologia, como cirurgia de revascularização do miocárdio (ponte de safena), cateterismo cardíaco com implantação de stent, colocação de marcapasso, entre outras cirurgias e procedimentos cardíacos. A unidade deverá se tornar um centro de referência em alta complexidade cardiovascular.

Com capacidade para 123 leitos, entre CTI, enfermaria, salas de pré e pós-procedimentos, o Hospital do Coração terá atendimento 24 horas e os pacientes direcionados serão regulados pelo Sistema Estadual de Regulação – SER. O objetivo é ajudar a zerar a fila de pacientes crônicos, atendendo a todos os municípios da Baixada Fluminense.



Com capacidade para 123 leitos, entre CTI, enfermaria, salas de pré e pós-procedimentos, o Hospital do Coração terá atendimento 24 horas e os pacientes direcionados serão regulados pelo Sistema Estadual de Regulação – SER. O objetivo é ajudar a zerar a fila de pacientes crônicos, atendendo a todos os municípios da Baixada Fluminense.

O hospital conta ainda com os mais modernos equipamentos de hemodinâmica, tomografia computadorizada e ecocardiograma. A expectativa é que a unidade passe a realizar ainda outros procedimentos, como angioplastia e cirurgia cardíaca. A previsão é de que sejam realizados 60 procedimentos de cateterismo por dia, podendo chegar a 22 mil cirurgias por ano.

O prédio do antigo Hospital São José foi adquirido pela Prefeitura de Duque de Caxias durante a pandemia, passando a funcionar como unidade de tratamento da Covid-19, salvando muitas vidas. Com o apoio do governo do estado, o prédio passou por obras de reforma e adequação e em frente foi construído outro bloco, interligado ao primeiro por uma passarela.

