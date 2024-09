Hospital de Saracuruna - Divulgação

Publicado 20/09/2024 17:22

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o edital para preenchimento de vagas do processo seletivo de residência médica da Secretaria Estadual de Saúde (SES RJ). Estão sendo ofertadas vagas para os Programas de Residência Médica oferecidos por diversas instituições.

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias está entre as instituições associadas ao programa de residência médica da SES RJ 2024/2025. As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio do site https://www.fundatec.org.br/ , no período de 18/09 a 31/10/2024.

Cronograma SES RJ Residência Médica 2024/2025:

* Período de Inscrições: 18/09 a 31/10/2024;

* Taxa de Inscrição: R$ 300,00;

* Lista definitiva de inscritos: 20/11/2024;

* Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 23 a 25/09/2024;

* Data da Prova: 01/12/2024;

* Gabarito preliminar: 02/12/2024;

* Recursos do gabarito: 03 a 05/12/2024;

* Divulgação do gabarito definitivo: 26/12/2024;

* Resultado final: 05/02/2024.