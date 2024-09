Caxias Shopping segue com Domingo Divertido e atividades infantis gratuitas - Divulgação

Caxias Shopping segue com Domingo Divertido e atividades infantis gratuitasDivulgação

Publicado 17/09/2024 20:21

Duque de Caxias - O Caxias Shopping continua encantando as famílias com o evento Domingo Divertido, uma série de atividades infantis gratuitas que promete alegrar os pequenos todos os finais de semana de setembro. A iniciativa traz uma programação diversificada, repleta de espetáculos teatrais e brincadeiras, proporcionando momentos de lazer e aprendizado para crianças de todas as idades.



Neste domingo, dia 22 de setembro, a "Festa da Primavera" convida as crianças para uma tarde repleta de cores e alegria, com monitores orientando diversas brincadeiras inspiradas pelas flores.

No domingo seguinte, dia 29 de setembro, encerrando a programação, o espetáculo "O Cravo e a Rosa" traz uma história cheia de poesia e fecha o mês com chave de ouro.



Serviço – Domingo Divertido no Caxias Shopping

Data: Domingos de setembro

Horário: A partir das 16h

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping

Programação:

22/09 – Recreação: "Festa da Primavera"

29/09 - Teatro: "O Cravo e a Rosa"