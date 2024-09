Campanha Setembro Amarelo em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 10/09/2024 20:03

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai receber diversas atividades durante todo o mês da campanha Setembro Amarelo, dedicada à conscientização de todos quanto à prevenção ao suicídio. O objetivo é desmistificar o preconceito que ainda existe em torno desta doença tão grave e pouco compreendida.



Este ano, o tema da campanha em Duque de Caxias é “Posso Ajudar? Não hesite em pedir ajuda!” e visa alcançar o maior número de pessoas, oferecendo atividades gratuitas como palestras, dinâmicas de grupo, oficinas, rodas de conversas, entre outras.



A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental, abriu a campanha no dia 04 de setembro, com a realização do XV Fórum de Saúde Mental do município, no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.



Confira os dias e locais das atividades do Setembro Amarelo:

* 10/09, às 10h - Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN);

* 11/09, às 10h – Ação no CAPS Imbariê;

* 12/09, às 14h – Ação no Hospital Infantil Ismélia da Silveira;

* 16/09, às 10h – Ação no CAPS AD (Rua Nilo Vieira - Vila Paula);

* 17/09, às 9h – Maternidade Municipal Santa Cruz da Serra;

* 18/09, às 14h – Ação no CAPS IJ – Infantojuvenil (Rua Mal. Floriano, 966 – Jardim 25 de Agosto);

* 18/09, às 9h – Ação na UPH Saracuruna;

* 19/09, às 10h – Ação na UPH Imbariê;

* 19/09, às 14h – Evento no Hospital Infantil de Parada Angélica Padre Guilherme;

* 19/09, às 14h – Ação no CEATA;

* 25/09, às 10h – Ação no CAPS Leslie Sanford Chavin (Rua Mal. Deodoro, 147 - Jardim 25 de Agosto);

* 25/09, às 14h – Ação na UPH Campos Elíseos;

* 26/09, às 9h – Ação na UPH Xerém;

* 26/09, às 14h – Ação com internos da Fazenda Paraíso;

* 30/09, às 9h – Ação no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC).



Setembro Amarelo

O suicídio é considerado um problema de saúde pública e mata um brasileiro a cada 45 minutos e uma pessoa a cada 45 segundos, em todo o mundo. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da Aids e da maioria dos tipos de câncer. Pelo menos, três vezes esse número de pessoas tentou tirar a própria vida e outras chegaram a pensar em suicídio. Apesar de números tão alarmantes, o assunto ainda é tratado como tabu. Evita-se o assunto, o que só colabora para o aumento dos casos, pois as pessoas muitas vezes não sabem que podem procurar ajuda.