Caxias Shopping promove atividade infantil gratuita durante o domingo - Divulgação

Publicado 04/09/2024 17:46

Duque de Caxias - O Domingo Divertido é um sucesso e, por isso, está presente no Caxias Shopping em setembro, trazendo uma série de atividades infantis gratuitas que prometem animar os pequenos durante os domingos.

Com uma programação diversificada, o evento oferece espetáculos teatrais e brincadeiras temáticas, proporcionando momentos de diversão e aprendizado para crianças de todas as idades. As atividades acontecem na Praça de Alimentação, sempre a partir das 16h.

No dia 8 de setembro, a atração "Pomar Encantado" promete envolver as crianças em um mundo divertido e educativo sobre frutas. A atividade inclui brincadeiras temáticas como dança da laranja e salada de frutas, que estimulam a criatividade e o aprendizado.

Para mais detalhes sobre o Domingo Divertido, a programação completa está disponível no site [caxiasshopping.com.br](http://caxiasshopping.com.br).



Serviço - Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

- 08/09 – Animação: "Pomar Encantado"