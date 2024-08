Escolas municipais de Caxias avançam com ensino de Libras para alunos - Divulgação

Publicado 29/08/2024 21:30

Duque de Caxias - Já imaginou turmas regulares de uma escola sabendo se comunicar em Libras (Língua Brasileira de Sinais)? Trata-se do projeto Bilíngue, que acontece na Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias, cujo objetivo é o ensino da Libras para que alunos ouvintes, comunidade escolar e estudantes surdos possam interagir de maneira acessível e inclusiva. Atualmente, são dez escolas que desenvolvem esse projeto, sendo duas do campo.



De acordo com a diretora do Departamento de Acessibilidade e Inclusão Educacional (DAIE) da SME, Renata Vogas, a filosofia da Educação de Surdos na Rede Municipal de Duque de Caxias é o bilinguismo, o que é considerado um avanço.



“Nunca mais os nossos alunos que participam do projeto Bilíngue vão olhar para um surdo da mesma maneira que a sociedade olha hoje. No futuro, eles serão os nossos intérpretes. Tem uma aluna nossa, por exemplo, que passou a fazer tradução em Libras na igreja onde frequenta. Isso é muito emocionante para nós”, comemorou a diretora, referindo-se a uma aluna da Creche e Escola Municipal Bairro Tabuleiro.

Vale destacar que a Libras foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão pela Lei 10.436/2002. E a educação de Duque de Caxias além do projeto Bilíngue, confere acessibilidade aos estudantes surdos, a partir do trabalho colaborativo dos instrutores de Libras, intérpretes, professores bilíngues especialistas e docentes do ensino regular.



“O projeto Bilíngue, por enquanto, não está na grade escolar da rede, mas tem sido muito bem recebido nas escolas. Inicialmente, estamos priorizando as unidades que têm aluno surdo matriculado. Atualmente, são cerca de 100 matriculados na rede”, disse a implementadora do Programa de Educação de Surdos da SME, Joseane Trugilho.



Segundo o instrutor de Libras, Augusto Machado, que é surdo e confere suporte aos estudantes surdos nas escolas do campo, localizadas em áreas de difícil acesso: Bairro Tabuleiro e Coração de Jesus, para ensinar, ele utiliza a estratégia de desenhos no quadro.

“Faço com que os alunos percebam a facilidade de entender a língua por meio das imagens, provocando a interação entre eles. Meu objetivo é formar uma socialização linguística de um surdo com o ouvinte. E eu como uma pessoa surda posso apresentar de forma mais fácil e completa”, explicou.



“Caxias por ser pioneira na educação bilíngue de surdos e ter o surdo como representante da sua própria língua, acaba se tornando uma referência nesse segmento para outros municípios”, pontuou a intérprete de Libras, Nívea de Sá.



As unidades que atendem o projeto Bilíngue são: Creche e Escola Municipal Bairro Tabuleiro, E.M. Coração de Jesus, E. M. Santa Luzia, E.M. Pedro Paulo da Silva, E.M. Walter Russo de Souza, E.M. Laurentina Cardoso Duarte, Creche Parteira Maria Odete, Zila Junger, E.M. Nísia Vilela Fernandes, e E.M. Intercultural México – Nilcelina dos Santos Ferreira.