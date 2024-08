Almir Chiaratti lança livro com debate e performance poético-musical no Sesc Caxias - Divulgação

Almir Chiaratti lança livro com debate e performance poético-musical no Sesc CaxiasDivulgação

Publicado 27/08/2024 19:20

Duque de Caxias - Poeta, cantor e compositor, Almir Chiaratti une música e poesia para o lançamento de seu livro "Fissão". Em um evento gratuito, ele trará debates, ideias, canções e intervenções poéticas acompanhado pelo editor e poeta Daniel Minchoni em uma conversa sobre processos, desafios e pensamentos sobre a criacao poetica multilinguagem, performance e autopublicacao de poesia contemporanea. O evento ocorre no Sesc Duque de Caxias neste sábado, dia 31/08, às 15h.

Em seguida ao lançamento de "Fissão", Chiaratti e Minchoni apresentam poemas falados e canções que dialogam com a poesia falada em formato acústico, violão e voz, para incrementar o debate e expandi-lo interagindo com o público.

Almir Chiaratti, entre 2015 e 2021, lançou dois álbuns e três EPs, com destaque para as faixas "TRIZ" e "BLOCO TRISTE", que acumulam mais de 145 mil reproduções no Spotify. Seu trabalho se destaca por uma abordagem multilinguagem, cruzando música, poesia, dança e performance.

Em 2022, Chiaratti lançou seu primeiro livro, "Fissão", durante a 20ª FLIP e, no ano seguinte, venceu diversos editais culturais e festivais de música. Em 2023, ele foi admitido na Academia de Letras de São João Del-Rei e apresentou o show "Língua-Poema, Voz-Canção" na 21ª FLIP. O multiartista continua a produzir ativamente, com o seu terceiro CD e segundo livro de poesia, *(Asterisco), com lançamento previsto para outubro na FLIP, em Paraty.

Já, Daniel Minchoni é uma figura de destaque na cena de sarau e poesia contemporânea, atuando desde o fim dos anos 90 em Natal (RN), onde fundou o selo literário Jovens Escribas e o sarau Poesia Esporte Clube. Em São Paulo desde 2009, organiza o Sarau do Burro, um espaço de experimentação poética que deu origem ao selo doburro, responsável pela publicação de mais de 75 livros de autores da poesia contemporânea, especialmente a falada nas ruas.

Além disso, Minchoni organiza o menor slam do mundo, focado em poesias curtas, e atua como arte-educador na Casa das Rosas, ministrando o curso de Poesia Expandida, além de desenvolver atividades pelas periferias de São Paulo.

O lançamento foi viabilizado pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar 2024 e para mais informações ver em https://www.instagram.com/almirchiaratti.