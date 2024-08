O microchip funciona como a 'carteira de identidade' do animal - Internet

Publicado 23/08/2024 16:13

Duque de Caxias - Neste sábado (24/08), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da FUNDEC, realizará mais uma campanha de implantação de microchips em cães e gatos, no bairro de Imbariê. Além da ação de microchipagem, a Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES) estará presente para início de agendamento prévio para castração. A campanha acontecerá na Rua Feliciano Sodré S/N – Imbariê (próximo à Barbearia Isac PQD).

A implantação de microchips em cães e gatos é uma forma popular e moderna de identificar o animal de estimação de maneira eficaz e segura. O procedimento não necessita de anestesia. É preciso somente que o tutor segure o animal na mesa ou colo para imobilizá-lo no momento da introdução.

A castração oferece grandes benefícios para os pets. Em fêmeas, o procedimento diminui o risco de câncer de mama e em machos evita-se o câncer de testículo e reduz problemas de próstata. O peso mínimo para cadelas e cães é de 04kg e o máximo de 15kg. Para gatos e gatos, o peso mínimo é 1.5kg. 0 exame de sangue é imprescindível para cadelas, a fim de evitar riscos de hemorragias.

Informações importantes:

*Cães e gatos a partir de três meses: após tomar todas as vacinas;

*Cães com temperamento mais agitado ou agressivo devem utilizar focinheira; *Gatos, sempre que possível, fazer uso de guia.

Documentos necessários:

RG, CPF, comprovante de Residência, nome completo, e-mail e número de telefone para cadastro no sistema. O tutor deve ser maior de idade e estar presente e o serviço não envolve custos ao tutor nem agendamento prévio. As senhas são distribuídas no local do evento.

Para mais informações acesse o site da FUNDEC: www.fundec.rj.gov.br