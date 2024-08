Dia Mundial de Limpeza Urbana é comemorado com ação socioambiental em Caxias - Ana Victória/Divulgação

Publicado 19/08/2024 16:32

Duque de Caxias - O acesso a informações sobre boas práticas ambientais pode ajudar a transformar pequenos hábitos e a mobilizar a população em busca de seus direitos. Em Duque de Caxias, um movimento de transformação socioambiental está ganhando força. No próximo dia 27 de agosto, Duque de Caxias celebra o Dia Mundial de Limpeza Urbana com um evento gratuito liderado pelo Projeto EDUC Fase II, uma iniciativa da ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Unindo forças com importantes agentes da Baixada Fluminense, como a GRES Acadêmicos do Grande Rio e o Unicirco Marcos Frota, o ‘Baixada Limpa: Mutirão Socioambiental’ ocorrerá a partir das 9h, na Praça Central de Saracuruna, para informar e sensibilizar o público sobre questões socioambientais.



Na abertura, o evento contará com a participação da Acadêmicos do Grande Rio. A bateria, o mestre-sala, a porta-bandeira e os passistas da escola de samba trazem a energia do Carnaval para reforçar a importância da educação ambiental e o compromisso com ações de transformação social. Em seguida, será a vez do Unicirco com uma apresentação teatral e as atividades interativas do Projeto EDUC, como jogos educativos e a ação ‘Informar para Prevenir’, que distribuirá brindes enquanto promove boas práticas.



Um dos principais destaques do evento será a Exposição Micro Mundo, que apresentará modelos táteis de vírus e estruturas celulares ampliadas. Esta mostra é fruto de uma parceria com o Projeto #JJnaCiência – Geral Junto na Ciência, uma iniciativa do Núcleo de Divulgação Científica do Laboratório de Virologia Molecular e Biotecnologia Marinha da Universidade Federal Fluminense (UFF). Pela primeira vez na Baixada Fluminense, essa exposição conectará a comunidade local a conhecimentos científicos de forma interativa, acessível e inclusiva. Além disso, o Coletivo Criativo Acessível Ateliê do Encontro contribuirá com atividades especialmente voltadas para a comunidade surda, ampliando ainda mais o alcance e a diversidade das ações inclusivas no evento.



O coordenador-geral do Projeto EDUC, Flávio Rabelo, destaca a importância da participação ativa da comunidade:

“A população de Duque de Caxias está convidada a se engajar neste movimento, contribuindo para a limpeza urbana e a conservação ambiental. Isso não é apenas uma questão estética, mas de saúde pública e qualidade de vida. Este dia serve para refletirmos sobre nossas atitudes, como evitar o despejo de entulhos em locais indevidos ou a queima de lixo nas ruas, usando a arte e a ciência para promovermos a proteção do meio ambiente para as gerações atuais e futuras”, enfatiza.



O evento conta com a participação de agentes ambientais, lideranças comunitárias, estudantes e moradores de oito comunidades de Duque de Caxias, incluindo Campos Elíseos, Saraiva, Bom Retiro, Parque Marilândia, Parque Império, Jardim Primavera, Xerém e Saracuruna.



A iniciativa busca educar a comunidade sobre a importância de manter um ambiente limpo e saudável, ao incentivar a participação individual na conservação ambiental, destacando como cada pessoa pode fazer a diferença, como por exemplo, ao evitar o descarte irregular de resíduos, ao praticar a reciclagem e se engajar em mutirões de limpeza. A urgência desse esforço é evidente no Brasil, onde mais de 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos são geradas anualmente. Duque de Caxias, em particular, está entre as 20 cidades com os piores índices de saneamento básico do país, segundo o Instituto Trata Brasil, ressaltando a necessidade de ações imediatas e eficazes.



Educação Ambiental e Protagonismo Jovem



O evento “Baixada Limpa: Lugar de Lixo é na Lixeira’ também reforça o compromisso contínuo com a educação ambiental nas comunidades locais. O Projeto EDUC já realiza ações de coleta seletiva em oito comunidades e trabalha diretamente com jovens e adolescentes por meio de coletivos socioambientais. Esses grupos, como o Ecoclube União dos Jovens Ambientalistas de Duque de Caxias (UNIJADC) e o Coletivo de Agentes Ambientais Comunitários, abordam temas críticos como aquecimento global, racismo ambiental e poluição, ajudando a sensibilizar a população sobre seus direitos e deveres.



Uma participação especial virá do Coletivo Ambiental Mirim Saraiva, que levará cartazes para serem exibidos em um varal e distribuídos entre as crianças participantes.



Além disso, a equipe de Educação Ambiental do Projeto está preparando uma série de atividades e surpresas para entreter e educar o público infantil durante a ação, em um espaço onde ciência, arte, inclusão e sustentabilidade se encontram, proporcionando uma experiência rica em aprendizado e cidadania para todos os envolvidos.



Serviço:



Evento “Baixada Limpa: Lugar de Lixo é na Lixeira’

Data: 27 de agosto, terça-feira

Horário: 9h

Local: Praça Central de Saracuruna

Entrada: gratuita

Classificação: livre