Escola em Duque de Caxias vai receber Festival ParalímpicoDivulgação

Publicado 15/08/2024 20:12

Duque de Caxias - A quadra da Escola Municipal Professora Olga Teixeira de Oliveira será o palco do Festival Paralímpico, no dia 21/09. O evento, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DC) em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, é voltado para crianças, adolescentes e jovens, com e sem deficiência, oferecendo uma experiência inclusiva e lúdica nos esportes paralímpicos.

O festival ocorrerá simultaneamente em várias cidades do país, na véspera do Dia Nacional do Atleta Paralímpico, celebrado em 22/09. As inscrições, abertas até 10/09, estão disponíveis para todas as escolas da rede e são destinadas a alunos com e sem deficiência. Neste ano, as modalidades oferecidas serão: Atletismo, Taekwondo, Badminton e Futebol de 5.

Para participar, os interessados devem preencher uma planilha que foi previamente enviada às escolas e enviá-la para o e-mail: inscricaofestival2024@gmail.com. O Festival tem como objetivo proporcionar às crianças a oportunidade de vivenciar modalidades paralímpicas e promover a difusão do movimento paralímpico em todo o território nacional.

Evento:

• Data: 21/09/2024 (sábado)

• Local: Escola Municipal Professora Olga Teixeira de Oliveira, Rua Maria Luiza Reis, nº 155 - Engenho do Porto - Duque de Caxias

• Horário: 8h às 13h