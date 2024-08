III Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias - Divulgação

III Colégio da Polícia Militar em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/08/2024 20:06

Duque de Caxias - As inscrições para o processo seletivo do III Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, campus Duque de Caxias, permanecem abertas até o dia 30/08. Os candidatos concorrem a 30 vagas para o 6º Ano do Ensino Fundamental II, ano letivo de 2025.

Conforme o edital, os requisitos para inscrição incluem: ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental até dezembro de 2024; ter completado 10 anos de idade até 31 de dezembro de 2024 ou ter menos de 13 anos de idade em 1º de janeiro de 2025 e possuir um documento oficial de identificação com foto.

O colégio, inaugurado há seis anos, participou pela primeira vez do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e obteve nota média de 6,83 na avaliação nacional, o que reflete a qualidade da educação promovida na instituição.

Link para inscrição: https://cpm.sepm.rj.gov.br/