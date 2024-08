Firjan SENAI e Simapan formam novos profissionais da panificação e confeitaria - Divulgação

Publicado 09/08/2024 10:13

Duque de Caxias - O Firjan SENAI em parceria com o Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (Simapan) formou mais duas turmas dos cursos profissionalizantes de panificação e confeitaria em Duque de Caxias. Ao todo, 30 alunos se capacitaram para atuar no mercado de trabalho, muitos de forma empreendedora, abrindo ou inovando o próprio negócio.

Esse é o caso da aluna Ghesia Barbosa, que aos 33 anos, após 10 anos atuando no mercado da confeitaria, decidiu fazer um curso para se atualizar.

“O curso foi diferente de tudo o que eu poderia imaginar, me ensinou que a confeitaria vai além do que eu poderia pensar. Tive contato com a confeitaria fina, conheci técnicas, além da parte teórica, que é muito completa”, comentou.

A partir dos relatos da aluna, o presidente do Simapan, Henrique Seita, reforça que os cursos alcançam os objetivos.

“A proposta é ampliar a oferta de profissionais qualificados no mercado e contribuir para o desenvolvimento do setor em todo o estado”, destaca Seita.

Além de aulas teóricas, os alunos aprendem a preparar produtos de alto padrão, além de passarem a ter conhecimento de planejamento financeiro, visando garantir melhor administração e lucratividade.

“Durante as aulas os alunos são incentivados a participar de todo o processo produtivo e conseguem compreender todas as etapas do trabalho”, explica a diretora do Simapan, Sandra Imperial, que ressalta a parceria da Academia Bunge, para a realização dos cursos.

Em cada formatura, os alunos preparam uma mostra de produtos com as técnicas aprendidas no curso. São apresentados pães e doces diversificados: bolos, doces finos para eventos, o tradicional pão francês, baguetes, pães funcionais, saborizados, massas doces e semi doces.

Os alunos são capacitados a produzir os produtos de panificação e confeitaria atendendo as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, higiene, saúde e meio ambiente. Outras informações sobre a abertura de novas turmas para os cursos de panificação e confeitaria podem ser adquiridas pelos telefones (21) 98385-4874 / (21) 2699-7282 ou pelos e-mails simapansia@gmail.com e simapansiaadm@gmail.com. Os interessados também podem se informar diretamente na unidade da Firjan SENAI Caxias.