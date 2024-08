Leite materno beneficia mães e filhos, afirmam especialistas - Agência Brasília

Leite materno beneficia mães e filhos, afirmam especialistasAgência Brasília

Publicado 06/08/2024 19:10

Duque de Caxias - Para crianças, principalmente recém-nascidos prematuros ou de baixo peso que estão internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) neonatais, e que não podem ser amamentados pela própria mãe, o município de Duque de Caxias conta com o Banco de Leite Humano Enfermeira Margareth Magalhães Costa e Silva, localizado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). A unidade se tornou referência para mães doadoras, principalmente na região da Baixada Fluminense.

De acordo com o Ministério da Saúde, a amamentação até os dois anos de idade ou mais promove a nutrição ideal para o desenvolvimento do bebê, o fortalecimento do seu sistema imunológico e o vínculo afetivo com a mãe. Como parte das ações do Agosto Dourado deste ano, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) vai iniciar, no dia 14, uma nova etapa da campanha, que começou no ano passado, para arrecadação de potes de vidro com tampas de plástico, usadas para armazenamento de leite materno.

O Banco de Leite Humano funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados e fins de semana. É um serviço responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, além da execução de atividades de coleta da produção láctea humana. Também cuida da seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição gratuita do leite materno doado. A comercialização desse leite é estritamente proibida.

“O leite excedente pode ser doado pelas mães diretamente no banco ou ou pelo serviço domiciliar.” Uma enfermeira vai à casa da doadora, deixando todo o material necessário para a coleta e dando a ela todas as orientações para recolher e armazenar o leite. Depois, a equipe passa uma vez por semana para recolhê-lo. O Banco de Leite está localizado no HMAPN, na Rod. Washington Luiz 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera – Duque de Caxias.

Campanha de Arrecadação de potes de vidro com tampas de plástico

Reinício: 14 de Agosto

Locais para Doação:

Secretaria Municipal de Governo

Alameda Esmeralda, 206 – Jardim Primavera - Duque de Caxias - RJ

Secretaria Municipal de Educação

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, n° 1424 – 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ

Secretaria Municipal de Saúde

Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera - Duque de Caxias - RJ

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 – 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ