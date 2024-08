Duque de Caxias discute ações para Defesa Civil - Divulgação

Publicado 01/08/2024 18:05

Duque de Caxias - Com objetivo de discutir e aprimorar as ações de Defesa Civil no atendimento pré-hospitalar (APH) dentro do plano de contingência municipal, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Defesa Civil, promoveu, nesta quinta-feira (01/08), o 1º Simpósio de Ações de Defesa Civil em Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

O evento, realizado no Teatro Raul Cortez, contou com a presença do prefeito Wilson Reis, do superintendente de Defesa Civil André Xavier, e reuniu um grande número de pessoas, entre moradores, agentes de defesa civil e voluntários.

Foram apresentados os temas “START - Simple Triage And Rapid Treatment” (Triagem Simples e Tratamento Rápido, pelo enfermeiro socorrista Luiz Antônio; “Básico em vias aéreas”, por Cesar Bruno; “Choque Hipovolêmico”, pelo professor da Universidade Estácio de Sá, Diogo Jacinto; “Cinemática do trauma”, pelo médico Paulo Afonso; “Doenças infecciosas pós desastre”, pelo professor de medicina Flávio Sampaio; e “Básico em vias aéreas”, pela enfermeira e professora Dayse Santoro.



O coordenador de proteção Comunitária da Defesa Civil municipal, Ariel Blanco, apresentou relatos de experiências em catástrofes, das práticas desenvolvidas pelos agentes e voluntários, e da participação da sociedade nas ações de defesa civil.



O prefeito Wilson Reis disse que a preparação para desastres é fundamental para minimizar os impactos e salvar vidas.

“Estamos fortalecendo nossas capacidades de resposta e proteção”, destacou o prefeito.



O órgão faz parte da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil.