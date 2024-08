Além de ações educativas de combate à tuberculose, outras atividades estão previstas para o evento, como orientações sobre combate à ISTs, aferição de pressão e medição de glicemia capilar - Divulgação

Publicado 01/08/2024 17:51

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove, entre os dias 05 e 09 de agosto, ações voltadas para a prevenção e controle da Tuberculose no município. As atividades, realizadas pelo Programa de Prevenção e Controle da Tuberculose, ligado ao Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), marcam o Dia Estadual de Luta Contra a Tuberculose, comemorado em 06 de agosto.

As ações têm o objetivo de divulgar e conscientizar a população sobre as formas de prevenção e controle da doença. Os sintomáticos respiratórios receberão encaminhamento e orientação para a realização da baciloscopia em unidade especializada.

Confira a lista das unidades de saúde que irão promover ações pelo Dia Estadual de Luta Contra a Tuberculose:

* Centro Municipal de Saúde (CMSDC): Dia 05/08, das 9h às 12h;

* Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC);

* Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme (Parada Angélica);

* Hospital Municipal Infantil Ismélia da Silveira

* CAPS AD;

* Dia 05/08, a partir das 9 horas: UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Campos Elíseos - UPH Imbariê;

* Dia 07/08, a partir das 9 horas: UPH Xerém;

* Dia 08/08, a partir das 9 horas: UPH Equitativa;

* Dia 09/08, a partir das 9 horas: UBS Antônio Granja;

* Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Saiba mais sobre a Tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, que afeta prioritariamente os pulmões. Os sintomas mais frequentes são febre, tosse, perda de peso, dor no peito, cansaço excessivo e rouquidão. Embora pareça uma doença do passado, dados do Ministério da Saúde mostram que a tuberculose está entre as 10 principais causas de morte no mundo. Para prevenir, é necessário imunizar as crianças ao nascer, ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina BCG, a qual protege a criança das formas mais graves, como meningite tuberculosa e tuberculose miliar (espalhada pelos pulmões). A vacina está disponível, gratuitamente, nas salas de vacinação das redes de serviço do Sistema Único de Saúde de Duque de Caxias.