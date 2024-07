Duque de Caxias lança terceira linha de ônibus com tarifa zero - Divulgação

Duque de Caxias lança terceira linha de ônibus com tarifa zeroDivulgação

Publicado 31/07/2024 17:02

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias lançou a terceira linha de ônibus do programa Tarifa Zero, que vai atender moradores do bairro Parque Eldorado, no segundo distrito, e da localidade do Cantão, em Xerém. O transporte gratuito vai circular das 5h às 22h, com intervalos de uma hora, saindo da Rua Vanísia, próximo ao posto de saúde do Parque Eldorado, e seguindo pelo Cantão até a UPH de Xerém.

A segunda linha do programa Tarifa Zero, inaugurada no último dia 25/07, já atende moradores da comunidade do Aviário. Os coletivos circularão no mesmo horário, ligando a comunidade à antiga fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo (antiga Ciferal).

A primeira linha foi lançada no dia 22, beneficiando moradores dos bairros Capivari e Figueira. O programa tem por objetivo principal facilitar a mobilidade e a vida dos moradores de localidades cujos moradores dependem diariamente do transporte público.