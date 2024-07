Com apoio de Bolsonaro, Netinho Reis sobe em pesquisa - Divulgação

Publicado 25/07/2024 13:17

Duque de Caxias - O apoio político de Jair Bolsonaro impulsionou a candidatura de Netinho Reis (MDB) para a Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tanto a indicação do ex-presidente quanto do tio Washington Reis (MDB) fazem com que o percentual de votos de Netinho suba de 26% para 32%. Já no caso de Zito (PV), a referência de Lula não se mostra favorável. Com o apoio do atual presidente, ele soma 36%, caso não tivesse, ficaria com 38%.

Nesta quinta-feira, 25, a Quaest divulgou nova pesquisa, confirmando o crescimento de Netinho, principalmente, após a carreata de Bolsonaro em Duque de Caxias no último dia 18. A margem de erro é de quatro pontos percentuais — para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A Quaest entrevistou 702 eleitores face a face, entre os dias 20 e 23 de julho, por meio de questionários estruturados. A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupi e registrada na Justiça Eleitoral com o número RJ 03281/2024, no dia 19 de julho de 2024.