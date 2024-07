Caxias promove capacitação para quem atende pacientes com diabetes - Divulgação

Publicado 23/07/2024 18:47 | Atualizado 23/07/2024 18:47

Duque de Caxias - O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas e infecções, até amputações de membros inferiores. Trata-se de uma ocorrência geralmente evitável, porém está entre as mais frequentes complicações de saúde causadas pelo Diabetes Mellitus.

Com o objetivo de aprimorar o atendimento e capacitar os profissionais da rede municipal de saúde que atuam nesse serviço, a SMSDC, por meio do Departamento de Administração e Gestão de Pessoal (DAGP) e da Divisão de Desenvolvimento Pessoal (DDP), promoveu a palestra educativa sobre o tema “Pé Diabético – Prevenção e Tratamento”. O evento aconteceu na última segunda-feira (22/07), no auditório da PMDC, e contou com palestrantes especialistas nas áreas de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Hoje, o pé diabético é a principal causa de amputação de membro inferior no país, já que portadores da doença em fase descontrolada têm de 15 a 40 vezes mais chances de perder o membro, em decorrência da alteração.

Para atender pacientes com esse diagnóstico, a Secretaria Municipal de Saúde implantou o Polo Pé Diabético, que tem, entre os objetivos, evitar a hospitalização de pacientes com lesões provocadas por complicações da doença e estimular a melhoria da qualidade de vida. O atendimento ao portador de Diabetes Mellitus está disponível em todas as unidades da rede de Atenção Básica (ESFs e UBSs). De acordo com a complexidade do caso, o paciente é referenciado aos serviços de complexidade adequada ao seu caso, como ocorre com o paciente que evolui para o estado de Pé Diabético.

Confira as unidades de saúde que são referência para o tratamento da Diabetes Mellitus no município:

- Centro Municipal de Saúde (CMSDC)

R. Gen. Gurjão, s/n – Centro;

- Hospital Municipal Duque (Policlínica)

Av. Dr. Manoel Lucas, s/n – Prq. Senhor do Bonfim;

- UPH Campos Elíseos

Av. Actura, n. 333 - Campos Elíseos;

- UPH Parque Equitativa

Av. Automóvel Clube, n. 143 - Parque Equitativa;

- UPH Imbariê

Rua Santa Catarina, s/n. – Imbariê;

- UPH Saracuruna

Av. Pres. Roosevelt, s/n. – Prq. Uruguaiana;

- UPH Xerém

Av. Nóbrega Ribeiro, s/n. – Xerém;

- UPH Pilar

R. Carlos Alvear, s/n. - Pilar.