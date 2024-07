Caxias elege novos representantes do Conselho Municipal de Turismo - Divulgação

Caxias elege novos representantes do Conselho Municipal de TurismoDivulgação

Publicado 19/07/2024 16:58

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira (18/07), foi realizada a III Conferência Municipal de Turismo, que ocorreu no Museu Ciência e Vida, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, para eleger os novos membros representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Turismo para o biênio 2024/2026.

Foram eleitos sete conselheiros e sete suplentes da Sociedade Civil para ocupar as seguintes cadeiras no Conselho Municipal de Turismo:

Cadeira de Gastronomia

Titular: Victor Luiz da Silva Cordeiro;

Suplente: Juliana Silva Soares Alves.

Cadeira de Agências de Viagens, Operadoras de Turismo Receptivo e Agências de Transporte

Titular: Rita de Cassia Pinheiro;

Suplente: Daniela Pinheiro Macedo.

Cadeira de Turismo de Aventura

Titular: Paulo Roberto Teixeira da Silva;

Suplente: Andrea Maria da Silva.

Cadeira de Hotéis, Pousadas e Similares

Titular: Claudia Souza Café de Santana;

Suplente: Sandro da Silva Coelho.

Cadeira de Entretenimentos, Atrativos e Demais Equipamentos e Serviços Turísticos

Titular: Renata da Silva Bohrer;

Suplente: Rafaela Ribeiro da Silva.

Cadeira para Guias de Turismo e Turismólogos

Titular: João Luiz Marinho de Souza;

Suplente: Edson Melo de Oliveira.

Cadeira de Shoppings, Associações de Lojistas e Feirões de Vestuário

Titular: Fábio Roca de Barros Naves;

Suplente: Doris Isabel Ferreira Gundermann Santos.