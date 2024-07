Confira calendário de matrículas em Duque de Caxias - Divulgação

Confira calendário de matrículas em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 18/07/2024 21:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que, a partir da próxima segunda-feira (22/07), estarão abertas as inscrições para o Anexo da Creche Municipal Professora Jesuína Fátima de Andrade, localizada na Igreja Metodista do Pilar. As vagas são destinadas a crianças com idades entre 2 e 3 anos.



As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma on-line, através do link: https://matriculasme.com.br/2024/



O prazo para a inscrição se encerra na quarta-feira(24/07). A efetivação das matrículas será feita presencialmente, nos dias 25 e 26 de julho. As aulas terão início na segunda-feira, 29 de julho, logo após o recesso escolar.