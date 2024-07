Vem aí ?Trilogia Grande Rio? com sambas em versões especiais pro YouTube - Divulgação

Publicado 16/07/2024 17:54

Duque de Caxias - A Grande Rio está lançando mais uma novidade em seu canal oficial do YouTube! Vem aí a Trilogia Grande Rio, com sambas inesquecíveis com uma nova roupagem na voz de Evandro Malandro com a participação de Alceu Maia e Carlinhos Sete Cordas.

A estreia é nesta segunda-feira, 15, com o lendário No Mundo da Lua (1993). Na próxima segunda teremos “Ô Zeca, o Pagode Onde É Que É? Andei Descalço, Carroça e Trem, Procurando por Xerém, pra Te Ver, pra Beber e Batucar!” (2023) e "Tata Londirá – O Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias" (2020).